В Херсонской области наемный рабочий забил насмерть хозяина кувалдой

В дежурную часть Голопристанского отделения полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит ссора, мужчина зовет на помощь. На месте происшествия, полиция во дворе обнаружила тело 61-летнего хозяина дома со следами насильственной смерти. В течение часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Соседи видели, как со двора потерпевшего выбегал неизвестный, и описали его приметы. На одной из улиц поселка полицейские увидели мужчину, который по описаниям был похож на подозреваемого.

Его задержали. Им оказался 36-летний наемный работник потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления.

Задержанный рассказал, что пришел на работу. Хозяин был пьян и начал его оскорблять. В ходе конфликта подозреваемый схватил металлическую кувалду и нанес потерпевшему несколько ударов. В результате полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет), сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.