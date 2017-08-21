Все первые места на турнире памяти В. Великих завоевали юные теннисисты из Новой Каховки

13-18 августа в Новой Каховке на теннисных кортах ДЮСШ «Таврия» провели турнир по теннису, посвященный памяти В. Великих среди юношей и девушек в возрастных группах до 10, 12 и 16 лет. В них участвовали юные спортсмены из Николаева, Мариуполя, Херсона, Кривого Рога, Новой Каховки и Каховки.

По итогам турнира в личном разряде в возрастной группе до 10 лет первые места заняли:

Юноши: Грейнет Эльдар (Новая Каховка);

Девушки: Никитина София (Новая Каховка);

В возрастной группе до 12 лет среди юношей и девушек:

Юноши: Высоченко Александр (Новая Каховка);

Девушки: Стародубцева Диана (Новая Каховка);

В возрастной группе до 16 лет среди юношей и девушек заняли следующие места:

Юноши: Романюк Марк (Новая Каховка);

Девушки: Звонарева София (Новая Каховка).

По материалам: НК-Онлайн