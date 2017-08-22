Учасники АТО будуть змагатись у «Іграх героїв»

До Дня незалежності України у Херсоні на площі Свободи пройдуть «Ігри героїв». Учасники бойових дій, які отримали поранення в АТО продемонструють дивовижну силу духу та волі у змаганнях з кроссфіту. Прийдіть та підтримайте героїв 24 серпня о 17:00 на площу Свободи. Після нагородження переможців Ігор Героїв за звання найсильнішого і найспритнішого будуть змагатись представники 8 силових структур Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Початок змагань на площі Свободи о 18:30.

Херсонська ОДА