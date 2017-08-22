ВУЗы Херсонщины уже приняли 66 абитуриентов-крымчан. В прошлом году их было трое

Херсонская облгосадминистрация намерена обратиться в Министерство образования Украины с просьбой увеличить количество мест в вузах региона для крымчан из-за большого количества заявок от абитуриентов с аннексированного полуострова. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

«В наши вузы уже приняты 66 абитуриентов-крымчан, что в двадцать раз больше прошлогоднего показателя, когда было только три абитуриента. И это еще не предел, так как вступительная кампания для крымчан заканчивается 30 сентября.

Вузы Херсонской области получили 740 заявок от крымчан. Поэтому мы будем просить Министерство образования увеличить лимит для наших учебных заведений на прием абитуриентов из Крыма. Лимит этот явно не соответствует запросам. Приведу пример: Херсонская государственная морская академия может принять на бюджетные места 22 крымчанина, а запросов этот вуз получил более трехсот», – рассказал Гордеев.

В Украине 8 июля вступил в силу закон № 2026-VIII, который позволяет абитуриентам из Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения на территории материковой Украины без внешнего независимого тестирования. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно закону, жители Крыма смогут поступить в вуз в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурснымпредметам. Для таких абитуриентов предусмотрено 1000 мест, которые украинский Кабинет министров распределит между вузами указанных областей.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).