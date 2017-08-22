В Херсоні очікуються польоти військових вертольотів

"23 серпня, коли будемо піднімати Державний прапор України, ми будемо спостерігати польоти наших військових вертольотів", – написала у Facebook керівник Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталія Возаловська. Вона додала, що також у Херсон прийде військовий катер ВМС України, куди можна буде піти на екскурсію. Також на херсонців та гостей міста очікує виставка бойової техніки ЗСУ. "Тому не хвилюйтеся, коли ввечері 23 серпня почуєте гул рухаючої техніки. ТО НАШІ! На святкування", – повідомила Наталія Возаловська. Вона зпропонувала взяти з собою маленький подарунок для наших захисників:

"Це дякуючи їм ми маємо можливість святкувати День Незалежності України. Їм буде приємно!"

По материалам: Буква