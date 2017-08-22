З 20 серпня в Чорному морі діє заборона на вилов кефалі

Чорноморський рибоохоронний патруль наголошує, що з 20 серпня по 10 вересня в північно-західній частині Чорного моря (в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях) діє заборона на вилов азово-чорноморських кефалей. Її встановлено у зв’язку з нерестом відповідно до Наказу Чорноморського басейнового управління. Лов кефалі в заборонений період є порушенням законодавства. Порушники сплатять штраф у розмірі до 680 грн. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки 595 грн за кожний екземпляр незаконно виловленої кефалі. Якщо Ви стали свідком порушення правил рибальства та даної заборони, звертайтесь на цілодобову «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50.

Херсонська міськрада