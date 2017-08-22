Новые спортплощадки с футбольными полями в ХГУ и ДЮСШ «Освита» обещают открыть в День знаний

1 сентября в Херсоне планируют открыть новые спортплощадки с футбольными полями в ХГУ и ДЮСШ «Освита». Об этом в соцсети написал глава области Андрей Гордеев. По его словам, на заседании исполкома Федерации футбола Украины обсудят строительство спортплощадок в Херсонской области (их должно быть около 20). Одно из главных условий – софинансирование местными властями модернизации футбольного покрытия 50 на 50.