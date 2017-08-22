Переможниця “Чорноморських Ігор” виступить на святковій сцені у Херсоні

24 серпня в рамках святкових заходів до Дня незалежності України на площі Свободи Херсона відбудеться виступ переможниці «Чорноморських Ігор», Гран–прі Фестивалю, учасниці проекту «Голос-діти», переможниці міжнародних конкурсів Лізи Волощенко. Вона виконає музичний номер «Україна – це ти». «Моя Україна» – це пісня-молитва на музику херсонського композитора, заслуженого артиста України Олександра Гоноболіна. У святковому концерті зі своїм музичним номером під назвою «Люблю» виступить також педагог та куратор Лізи Волощенко – артистка Херсонської обласної філармонії Любов Фогель.

Херсонська ОДА