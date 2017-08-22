В Херсонській області піротехніки знищили 72 боєприпаси часів Другої світової війни

20 серпня на номер Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що мешканці Великолепетиського району біля автодороги Лепетиха-Рубанівка знайшли 3 предмети схожі на ручні гранати та інженерну міну часів Другої світової війни. Місце знахідки відразу було взято під охорону співробітниками Нацполіції та надана заявка до групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС області на їх вилучення і знищення. 21 серпня піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення виїхали за місцем виклику і при додатковому обстеженні території виявили ще 69 вибухонебезпечних предметів. Серед арсеналу боєприпасів були: ФАБ-50, 3 артилерійські снаряди відповідно калібром 50, 76 і 85 мм, 1 німецька ружейна граната, гранати М-8 і РГ-42, інженерна міна та 64 набої калібром 7,62.

Всі вибухонебезпечні предмети часів минулих війн були вивезені і знищені у спеціально визначеному місці, повідомляє ГУ ДСНС України у Херсонській області.