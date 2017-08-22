Служебные собаки помогли херсонским пограничникам обнаружить 3 единицы оружия, 124 патрона и более 2 кг наркотических веществ

Пограничники Херсонского отряда при осуществлении пропускных операций в контрольных пунктах на админгранице с временно оккупированной АР Крым работают со служебными собаками. В частности, в КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» четвероногие помощники помогли обнаружить 3 единицы оружия, 124 патрона и более 2 кг наркотических веществ. Всего с начала года с помощью специальных служебных собак натренированных на поиск оружия, взрывчатки и наркотических веществ, пограничники Херсонского отряда предупредили 32 правонарушения.

Помощник начальника пограничного отряда,

начальник пресс-службы Иван Шевцов