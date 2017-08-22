В Херсонской области покажут спектакль в необычном месте – на Джарылгаче

В Херсонской области покажут спектакль в необычном месте – на острове Джарылгач. Зрителю представят спектакль в ситле "фэнтези" "Ящерица". Покажут только один раз. "Ящерица" – это, как значится в афише, которую в Facebook выложил первый заместитель председателя Скадовской районной государственной администрации Сергей Павленко, "детективный сюжет, невероятная пластика, трюки, бои – всё, как в кино!" "Впервые профессиональный театр покажет спектакль на острове Джа!!! Декорациями выступит море, огонь и закат…", – написал в соцсети Сергей Павленко. Спектакль состоится 25 августа. Отправление на Джарылгач в 18:30. Цена билета – 170 грн.

Источник: Буква