В Херсоне презентовали 30-метровый автоподъемник

Глава Херсонщины Андрей Гордеев в Facebook поздравил жителей Херсона и области со "знаковым событием" – выпуском 30-метрового пожарного автоподъемника. Автоподъемник сделан на "Херсонском заводе Судмаш", который теперь входит в состав "Укроборонпрома". Сегодня, 22 августа, состоялась презентация автоподъемника, благодаря которому можно тушить пожары и спасать людей с последних этажей девятиэтажек. Автомобильный пожарный подъемник АПГП-30 был изготовлен для нужд подразделения ГСЧС в Луганской области. Его стоимость 5,5 млн гривен.