У Новотроїцькому районі на Херсонщині розпочато будівництво вітроелектростанції

На сьогодні на об’єкті вже розпочато монтаж башти вітроенергетичної установки Овер’янівської вітроелектростанції ТOB "Віндкрафт Україна" – змонтовано дві секції вежі висотою 20 м. Роботи по монтажу вітроустановки виконує датська фірма «Vestas», яка наразі проводить збірку крану вантажопідйомністю 600 тонн. До місця монтажу з Миколаєва доставлено три лопаті генеруючої вітроустановки довжиною 63 метри кожна. Крім того, вже завершується будівництво трансформаторної підстанції 154/33 кВ.

Встановлено опори повітряної лінії електропередач 154 кВ і здійснюється натяжка дроту, підготовлено фундаменти під 12 вітроенергетичних установок, виконується ремонт під’їзних автомобільних доріг.

Херсонська ОДА