Какие мероприятия пройдут в Херсоне на День флага

Сегодня, 23 августа, в Херсоне состоятся мероприятия ко Дню Государственного Флага Украины.

Так, с 10:00 до 16:00 Херсонский областной Центр народного творчества (пр. Ушакова, 16) приглашает всех на презентацию «Херсонской светлицы».

Херсонцев научат плести Дидуха, лепить горшки из глины, вязать корзины из лозы, делать обереги. Для желающих сделать яркое фото будет работать колорит-зона. Также ожидается вкусное угощение.

В 16:00 на пл. Свободы состоится мероприятие "Славна Україна піснями й хлібами!"

В программе:

– выставка-ярмарка рабобт мастеров народного

искусства "Мистецька родина",

– конкурс караваев,

– концертная программа.

В Потемкинском сквере в 17:00 начало городского фестиваля "Херсон-кавун", на котором презентуют желто-голубой арбуз.

В программе:

– мастер-классы

– азбузокарвинг

– детская программа

– городок народных мастеров

– арбузные призы и др.

В 18:00 на площади Свободы пройдет флэшмоб: приглашаются девушки в украинских веночках. Херсон

будет устанавливать рекорд.

По материалам: Буква