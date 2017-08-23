У Херсоні з робочим візитом побував заступник міністра МОН України Павло Хобзей

21 серпня у Херсоні відбулася педагогічна конференція за участі заступника міністра освіти та науки Павла Хобзея, народного депутата України Олександра Співаковського, голови херсонської ОДА, начальників управлінь освіти районних, міських та обласного рівнів та керівників закладів освіти Херсонщини. У селекторному режимі вони обговорили проблеми освітньої галузі в області. Основні питання стосувалися покращення якості освіти та впровадження програми «Нова українська школа».

«Ті кроки які зараз робить Херсонська область дуже цінуються в МОН України, – сказав Павло Хобзей. –Сьогодні ми не шукаємо причин, чому не можемо зробити зміни на краще, а проявляємо ініціативу і йдемо вперед. Сенс нашої наради – чітко проставити завдання на новий навчальний рік, та взяти орієнтири на «Нову українську школу».

Він також запевнив, що на освітян чекає дуже цікавий навчальний рік.

По закінченню конференції пан Хобзей відвідав «Зелену школу» в Антонівці, де йому розповіли про енергоефективні технології, що були запроваджені у закладі завдяки спільним зусиллям керівництва школи та управління освіти міської ради.

Побував заступник міністра і в дошкільному навчальному закладі №33, де виховують дітей за методикою Ф. Фребеля. Ця методика спрямована саме на те, щоб з раннього віку дати можливість кожній дитині стати розвинутою особистістю. Головний елемент цієї методики – ігри, тому що через них малюкам легше розуміти навколишній світ і розвиватися.

Херсонська міськрада