Поліція Херсонщини перекрила канал розповсюдження марихуани у великих масштабах територією України

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів «Мігрант» оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Херсонській області спільно з працівниками Новокаховського відділу поліції під процесуальним керівництвом Новокаховської міської прокуратури провели спецоперацію по затриманню учасників міжнаціональної злочинної групи, які вирощували, виготовляли та розповсюджували територією України великі партії марихуани. Учасників групи затримали одразу після збуту наркотиків на суму 100 тисяч гривень. Оперативники з’ясували, що до каналу розповсюдження наркотиків причетні 5 чоловік. Їх затримання відбувалося одночасно на території Херсонської та Запорізької областей. "За місцем проживання фігурантів було проведено 11 санкціонованих обшуків. У зловмисників вилучено 60 кг розфасованої та готової до збуту марихуани на загальну суму понад 2 мільйони гривень, а також велику кількість готівки, отриманої від продажу наркотиків", – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області Микола Цап.

Крім того, оперативники виявили наркоплантації, на яких учасники злочинної групи вирощували елітні сорти конопель. Ці приміщення були оснащені усім необхідним обладнанням для кращого росту конопель.

Організатором злочинної групи виявився громадянин

Саме він створив розгалужену систему розповсюдження наркотичних засобів у різні регіони України. Він керував діями своїх спільників. У них існувала система конспірації. Зловмисники постійно змінювали телефони та автомобілі. Під час переговорів з клієнтами використовували кодові слова. Марихуану продавали лише великими партіями та виключно перевіреним замовникам.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про накладання арешту на нерухоме майно учасників злочинного угрупування та їх елітні автомобілі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області