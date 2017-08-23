В Херсоні поліція виявила іноземців, які працювали різноробочими на одному з приватних підприємств

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів «Мігрант» на території одного з приватних підприємств в місті Херсоні виявлено 7 іноземців, які там працювали різноробочими. Факт перебування в області іноземців виявили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно з працівниками Управління державної міграційної служби в Херсонській області, Державної прикордонної служби та Головного управління Держпраці. Усі іноземці чоловіки віком від 21 до 50 років, громадяни Азербайджану. В Херсоні вони мешкали у підсобних приміщеннях приватного підприємства, у якому і працювали.

"Наразі встановлено, що один іноземний громадянин перебував на території України нелегально. У його відношенні складено адміністративний протокол, – повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Херсонській області Олег Шанько. – Також ми підготували обґрунтоване звернення до УДМС про примусове повернення іноземця за межі України із застосуванням заборони подальшого в’їзду на територію держави".

Перевіряється законність перебування на території України шести інших іноземних громадян. Також з’ясовується наявність у власника підприємства дозвільних документів на працевлаштування іноземців.

Відділ комунікації поліції Херсонської області