У Херсоні змінюється схема руху трьох міських автобусних маршрутів

У зв'язку із проведенням святкових заходів 23 та 24 серпня у центрі міста буде тимчасово внесено зміни у схему руху міських автобусних маршрутів загального користування №5, 38, 47.

Маршрут №5 (Шуменський – Кіндійка – Молодіжний пляж):

– у напрямку на Шуменський вулицями Небесної сотні (40 років Жовтня), 295 Стрілецької дивізії, по пров. Військовий, вулицею Паризької Комуни, по пр. Ушакова (далі за постійним маршрутом);

– у напрямку з Шуменського від проспекту Ушакова їхатиме вулицями Українською, 295 Стрілецької дивізії, Небесної сотні (далі – за постійним маршрутом).

Маршрут №38 (Кіндійка – вул. Потьомкінська – вул. Генерала Алмазова):

– у напрямку з селища Кіндійка рухатиметься вулицями Небесної сотні, 295 Стрілецької дивізії, по провулку Військовому, вулицями Паризької комуни та Преображенською (Декабристів) (далі – за постійним маршрутом);

– у напрямку від мікрорайону Таврійського – вулицями Преображенська, Перекопська, по провулку Військовому, вулицями 295 Стрілецької дивізії та Небесної сотні (далі – за постійним маршрутом).

Маршрут №47 (ІІ Таврійський – ХБК – Центральний ринок – Житлоселище):

– у напрямку на Житлоселище – вулицями 295 Стрілецької дивізії, Гагаріна, по проспекту Ушакова (далі – за постійним маршрутом);

– у напрямку з Житлоселища – вулицею Преображенською, по проспекту Ушакова, Перекопською, провулком Військовим, вулицями 295 Стрілецької дивізії та Небесної сотні (далі – за постійним маршрутом).

Про це повідомляється на сайті Херсонської міськради.