На Херсонщині стартував ІІІ футбольний турнір «Крим – це Україна»

22 серпня на стадіоні «Кристал» відбулось урочисте відкриття ІІІ традиційного всеукраїнського турніру з футболу «Крим – це Україна» серед команд юнаків 2002 року народження. Були представлені 8 команд з семи регіонів, які візьмуть участь у турнірі та протягом тижня змагатимуться за кубок переможців. Після урочистого відкриття турніру відбувся матч між футбольними клубами СДЮШОР «Кристал» (Херсон) – ВУФК «Торпедо» (Миколаїв) та КДЮСШ (Херсон) – ДЮСШ «Атлет» (Київ). Юнацький турнір з футболу триватиме до 28 серпня на стадіонах «Кристал» Херсона та «Вікторія» села Чулаківка Голопристанського району.

Нагадаємо, що змагання проводяться під егідою ФФУ у співпраці з Федерацією АР Крим та Херсонською обласною федерацією футболу України. Загальна координація проведення змагань здійснюється сектором з роботи з АР Крим.

Херсонська ОДА