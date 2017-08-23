Двоє громадян України на адмінмежі були оштрафовані на 17 тис. грн за порушення порядку в’їзду на окупований півострів

22 серпня до КП «Чонгар» на автомобілі марки «Byd F-3» прибули двоє громадян України. Під час проходження паспортного контролю, прикордонники Бердянського загонувстановили, що вони порушили порядок в’їзду на анексований півострів, а саме потрапили до нього через недійсний пункт пропуску у Керчі. На громадян прикордонники склали адмінпротокол, а співробітники Державної фіскальної служби притягнули власника автівки до адмінвідповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі 17 тис. грн. Згодом, громадяни України встановленим порядком прослідували на материкову частину України.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону