В Херсонской области 82 ребенка приняли участие в акции «Я люблю Украину»

Сегодня в Горностаевском районе прошла акция "Я люблю Украину". 82 ребенка, среди них и дети участников АТО, рисовали патриотические рисунки. Всем участникам вручили подарки. Как сообщает волонтер Фазел Манан, жюри определит лучшие рисунки и победители получат ценные призы. Акция прошла при поддержке Херсонской областной организации "Общество Красного Креста", коммунального учреждения "Каховский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", Горностаевской районной организации "Общество Красного Креста Украины", военного капеллана Анатолия Пономарева и волонтеров БТ "Шлях перемоги".

По материалам: Буква