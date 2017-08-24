Херсоне на «Кинокиммерии» наградят победителей Дортмундского кинофестиваля

С 5 по 12 августа 2017 года в городе Дортмунд (Германия) состоялся 79-й Международный кинофестиваль, который ежегодно проводит Международный союз непрофессиональных кинематографистов под эгидой ЮНЕСКО – UNICA. Уже достаточно долгое время UNICA объединяет федерации кинолюбителей и молодых кинематографистов из 35 стран мира. Кроме стран Европы, официальными членами этого союза также кинолюбители из Туниса, Аргентины и Кореи. В конкурсе приняли участие 30 стран, каждая из которых предоставила свои фильмы-блоки, которые просмотрели более 300 зрителей.

Дополнительно в программу фестиваля входили многочисленные семинары, визиты и экскурсии.

Украинскую программу фильмов на фестивале представляла Общественная организация "Фестиваль КИНОКИММЕРИЯ" (председателем правления, директором

фестиваля "КИНОКИММЕРИЯ", официальным членом UNICA от Украины является Евгений Максимов). Кино программа фестиваля состояла из 5 фильмов:

Фильм Дмитрия Вовка "Свадебный каравай" (призер Гран-при фестиваля "КИНОКИММЕРИЯ" – 2016) – кинолента посвящена традиционной культуре Полтавщины. Художественно показан процесс изготовления свадебного хлеба, которой передает уникальность традиции нашего народа.

– Фильм "Квадраты" Олега Филипенко (бронза в номинации "Лучший профессиональный некоммерческий фильм» фестиваля "КИНОКИММЕРИЯ") – кинолента несет в своем содержании глубокое философское смысл, заставляя зрителя открыть для себя вечную проблему непонимания поколений.

– Фильм «На прокат» Сергея Сторожева из Киева (вторая премия в номинации "Лучший профессиональный некоммерческий фильм" фестиваля "КИНОКИММЕРИЯ") – по сюжету молодая пара берет на прокат маленькую девочку для того, чтобы обмануть кредитного агента. Условие "Не привязываться к ребенку" оказывается невозможным

– Фильм Павла Острикова из Киева "Голден Лав" (серебро в номинации "Лучший профессиональный некоммерческий фильм" фестиваля "КИНОКИММЕРИЯ"). Интрига завязывается с первых же кадров и держит внимание зрителя на протяжении всего времени, хотя и супроджуеться юмористическим мнением авторов на жизненные ситуации.

– мультипликационный фильм "Пустыня" Анны Мешковой КНПЗ "ДОДЮК "Веснянка" дор" (м. Днепр) – победитель в категории "Детские – юношеские любительские студии". Яркость красок в сочетании с ритмическим чередованием рисунков создала и передала красоту пустыни и ее жителей.

Жюри кинофестиваля на достойном уровне оценило качество украинских киноработ, отметив тремя наградами: бронзой, серебром и золотом.

Награждать победителей будет вице-президент от UNICA Джейн Гласс на XII Международном фестивале любительского кино "КИНОКИММЕРИЯ" – 2017, который будет проходить 15-16 сентября в Херсоне в ККЗ "Юбилейный".

По материалам: Херсон Любимый