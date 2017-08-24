Окупанти “вітають” громадян із Днем Незалежності України штучними чергами

Незважаючи на значне зниження пасажиро-транспортного потоку, в черговий раз окупанти напроти контрольного пункту «Чонгар» сповільнили пропускні операції, тим самим створили незручності при перетині адмінмежі із ТОТ АР Крим. Прикордонники, які несуть службу у цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», знову фіксують сповільнення пропускних операцій окупантами в напрямку анексованого Криму та створення штучних черг. Напевно, таким чином окупанти намагаються привітати громадян України із Днем Незалежності та створити їм незручності при перетині адмінмежі із анексованим півостровом. В середньому, ними оформляється 5-7 автівок за годину.

Через такі дії окупаційних служб станом на 9:00 24 серпня понад 110 транспортних засобів чекають на виїзд з материкової частини України через КПВВ «Чонгар». Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію при планування подорожі.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону

