У Новотроїцькому районі перехожий затримав крадія

У Новотроїцьке відділення поліції надійшло повідомлення, що поблизу ринку сталася крадіжка з автомобіля. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. На місці поліцейські виявили і потерпілого, і зловмисника, якого затримав перехожий. 49-річний заявник розповів, що підвозив пасажира на своєму автомобілі. Коли пасажир вийшов біля ринку, то водій помітив відсутність свого мобільного телефону. Він одразу зупинився, вийшов з машини і побачив свого 34-річного знайомого. Заявник розповів другу про ситуацію, той одразу побіг за зловмисником і затримав його. Затриманим виявився 28-річний мешканець міста Нова Каховка.

Під час проведення особистого огляду поліцейські виявили та вилучили у нього мобільний телефон потерпілого. Наразі зловмисник перевіряється на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області