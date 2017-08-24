В Херсоне состоится открытие сквера в честь бойцов батальона «Херсон»

В День независимости Украины, 24 августа, состоится открытие сквера в честь бойцов батальона патрульной службы милиции особого назначения «Херсон». В мероприятии приет участие глава области Андрей Гордеев состоится открытие сквера в честь бойцов батальона патрульной службы милиции особого назначения «Херсон». Открытие состоится на пр. Сенявина, 152 в 8:20. 19 августа 2014 года 50 добровольцев батальона отправились на восток Украины в зону АТО.

25 августа в Иловайске попал в засаду боевиков экипаж батальона «Херсон» на служебном автомобиле. Погибли командир батальона лейтенант милиции Руслан Сторчеус, старший сержант Олег Гребинский и милиционер 3-го взвода рядовой милиции водитель Олег Пешков.

Также во время боев под Иловайском и выхода из окружения погибли бойцы батальона Владислав Ковалев, Павел Мазур, Максим Жеков и Руслан Саливончик, 29-го – под Новокатериновкой солдат Олег Вовченко, младший сержант Артем Шарыгин.

1 сентября часть батальона вернулась домой. Позже из окружения вышли еще несколько групп.

По материалам: Буква