В Херсоне состоялось открытие сквера имени командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса, погибшего в Иловайском

Сегодня в Херсоне состоялось открытие сквера имени Руслана Сторчеуса и памятного знака в честь бойцов батальона «Херсон». Сквер торжественно откры на ул. Сенявина, 152. На мероприятии присутствовали военнослужащие, ветераны АТО, руководство области и города, нардепы, обычные херсонцы. Создание сквера – это инициатива бойцов батальона «Херсон», депутата Херсонского горсовета Михаила Линецкого и неравнодушных горожан. 19 августа 2014 года 50 добровольцев батальона отправились на восток Украины в зону АТО. 25 августа в Иловайске попал в засаду боевиков экипаж батальона «Херсон» на служебном автомобиле.

Погибли командир батальона лейтенант милиции Руслан Сторчеус, старший сержант Олег Гребинский и милиционер 3-го взвода рядовой милиции водитель Олег Пешков.

Также во время боев под Иловайском и выхода из окружения погибли бойцы батальона Владислав Ковалев, Павел Мазур, Максим Жеков и Руслан Саливончик, 29-го – под Новокатериновкой солдат Олег Вовченко, младший сержант Артем Шарыгин.

1 сентября часть батальона вернулась домой. Позже из окружения вышли еще несколько групп.

По материалам: Буква