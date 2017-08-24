Цены на арбузы в Украине установили исторический рекорд

В Украине продолжают стремительно дорожать арбузы. По данным ежедневного мониторинга «АПК-Информ: овощи и фрукты» цены на них уже в 6,3 раза превышают максимальные показатели для конца августа за всю историю независимости страны. Во второй половине августа 2016 г. на оптовом рынке «Неждана» (Большие Копани, Херсонская область) арбузы продавали по 70 коп. за кило. По данным на 22 августа украинские фермеры готовы отдавать арбуз высокого качества по 4-4,5 грн/кг (0,13-0,15 евро/кг). Некондиция продукция продается по цене от 2,5 грн/кг (0,08 евро/кг).

Таким образом, только с начала текущей недели арбузы на рынке Украины подорожали в 1,6-1,7 раза.

На столичных рынках за кило арбуза и вовсе просят порядка 8 грн.

Для сравнения: до этого максимальными считались цены августа 2014 года, однако тогда они не превышали 2,3 грн/кг.

Высокие цена на арбузы аналитики рынка объясняют значительным сокращением производства арбузов в стране из-за аномальной жары во второй половине лета.

В то же время такое резкое удорожание крайне негативно сказывается на спросе. Экспортеры уже отказываются вести закупки по текущим ценам, темпы сбыта на внутреннем рынке также снизились.

Более того, покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемой продукции.

По материалам: UBR.ua

