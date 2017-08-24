У Херсоні відбувся чемпіонат з легкоатлетичного кросу серед працівників поліції

З метою підвищення рівня фізичної підготовки та популяризації здорового способу життя поліцейські Херсонщини постійно беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. З нагоди святкування Дня Незалежності серед працівників поліції відбувся чемпіонат з легкоатлетичного кросу. Змагання пройшли у парку «Херсонська фортеця». У кросі взяли участь 16 спортивних команд (44 учасники) з територіальних органів ГУ Нацполіції в Херсонській області, Управління патрульної поліції у Херсоні та Управління поліції охорони в Херсонській області.

Чоловіки змагались у кросі на дистанції один та три кілометри, жінки у дистанції один кілометр. За підсумками змагань І-е командне місце посіла спортивна команда Управління патрульної поліції у місті Херсоні, II місце виборола команда Головного управління Національної поліції в Херсонській області, III місце посіла команда Новокаховського відділу поліції.

Начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Кучерявий нагородив команди-переможці та кращих легкоатлетів в особистому заліку. Переможцям вручили кубки, медалі, грамоти та дипломи Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Такі змагання сприяють популяризації ведення здорового способу життя та стимулюють не лише весь особовий склад поліції Херсонщини, а і громадян, рівнятися на кращих спортсменів.

Відділ комунікації поліції Херсонської області