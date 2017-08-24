У Херсоні поліцейські викрили ігровий зал, який функціонував в кафе

Працівникам поліції стало відомо, що в Херсоні на території міжміського автовокзалу функціонує ігровий зал. Слідчим управлінням обласного главку поліції було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». Сьогодні слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно з працівниками управління захисту економіки припинили незаконну діяльність ігрового закладу. Як повідомив заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, ігрові автомати знаходились в одному з кафе, що розташоване на території автовокзалу.

Під час проведення санкціонованого обшуку всередині приміщення поліцейські виявили 7 працюючих ігрових автоматів. Також, як речові докази, працівники поліції вилучили у адміністратора приладдя для забезпечення роботи гральних апаратів та грошові кошти, отримані від клієнтів за азартні ігри.

Наразі вирішується питання про обрання відносно організаторів незаконного грального бізнесу запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області (за інформацією слідчого управління ГУНП)