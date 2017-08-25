В Херсонской области установят памятный знак Герою АТО

7 сентября в селе Ольгино (Горностаевский район) установят памятный знак Сергею Горо, погибшему в зоне проведения АТО. Памятный знак будет установлен на здании школы, где учился защитник Украины. "Я очень благодарю за этот памятный знак влолонтеру с большой буквой Баркаренко Олегу. Герои не умирают!", – написал в Facebook волонтер Фазел Манан.

Сергей Горо погиб 10 июня 2017 года.

Воина мобилизовали в июле 2015-го. С сентября 2015 года до октября 2016-го боец служил в 74-м разведбатальоне. Его отметили почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба ВСУ "За образцовость в военной службе" II степени. Контракт с ВСУ Сергей заключил 4 июня 2017-го. Как младший сержант вернулся в свой 74-й, попал в разведроту на должность разведчика-пулеметчика.

Погиб Сергей Горо во время минометного обстрела под Павлополем (Донецкая область).

Сергею было 36 лет. У воина остались родители, жена и две маленькие дочки.

По материалам: Буква