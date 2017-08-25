Херсонцев наградили за победу в Х Всемирных играх

На торжествах ко Дню независимости Украины председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев вместе с Министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым вручил херсонским спортсменам награды. «Наши земляки прославляют Херсонщину в самых различных областях – от науки к спорту. Сегодня мы не просто гордиться победами херсонцев, а поставить перед собой высокую цель и целенаправленно шагать к ней, к собственной победы», – подчеркнул глава области.

Сертификаты на получение единовременной стипендии и почетные грамоты Херсонской ОГА за достижение высоких спортивных результатов и успешное выступление на Х Всемирных играх 2017 получили:

Дубина Виталий, мастер спорта Украины международного класса по кикбоксингу WAKO, чемпион Кубка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер Кубка мира 2016 года;

Просторов Николай, мастер спорта Украины по прыжкам на батуте, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года;

Максименко Марина, заслуженный мастер спорта Украины по сумо, чемпионка мира среди взрослых в индивидуальных соревнованиях и бронзовый призер в командных соревнованиях среди женщин, победительница Кубка мира 2016 года, чемпионка Европы 2017 год

Также сертификаты на единовременную стипендию получили тренеры спортсменов Игорь Гаврильченко и Игорь Молчанов.



С 20 по 30 июля 2017 в г. Вроцлаве (Польша) состоялись главные соревнования мирового уровня среди неолимпийских видов спорта – Х Всемирные игры, в которых приняли участие более 3 тыс. Спортсменов из 111 стран.

На этом мировом форуме Херсонщину представляли 3 спортсмена, и все они заняли призовые места, а именно:

Дубина Виталий – I место;

Максименко Марина – III место;

Просторов Николай – II место.

Результат выступления херсонских спортсменов на Х Всемирных играх является самым высоким за годы независимости Украины.

Херсонская ОДА