Патрульний, який представлятиме Україну на змаганнях у Канаді, переміг на дистанції 3 тис. метрів у Херсоні

24 серпня херсонські патрульні взяли участь у Чемпіонаті Головного Управління Національної поліції в Херсонській області з легкоатлетичного кросу. Змагання були приурочені до Дня Незалежності України й проходили в парку «Херсонська фортеця». У них взяли участь представники правоохоронних структур області. Патрульні продемонстрували чудову фізичну підготовку. Інспектор роти №1 Павло Стрюк переміг на дистанції 3000 метрів. Зазначимо, що Павло є членом збірної, яка представлятиме Україну на змаганнях «Invictus Games-2017» («Ігри нескорених») у Торонто. Його колега з роти №2 Віталій Самойленко був другим у забігу на кілометр.

Гришко Ірина з роти №3 посіла почесне 6-е місце в забігу на 1000 метрів. Також співробітники Управління патрульної поліції вибороли перемогу в командному заліку.

Патрульна поліція Херсона