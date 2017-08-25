На Херсонщине на праздники охрану общественного порядка обеспечивали 540 полицейских и 50 нацгвардейцев (фото)

По случаю празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины с 22 по 24 августа на территории Херсонской области состоялись более 60 массовых мероприятий. За 3 дня почти 22 тыс. человек посетили мероприятия, сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области. Ежедневно охрану общественного порядка и безопасности граждан осуществляли 540 полицейских и 50 внацгвардейцев. Во время проведения праздничных мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Также работники полиции Херсонщины приняли участие в проведении мероприятий. День независимости на сцене, установленной на пл. Свободы, для херсонцев играл оркестр Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

А работники областного главка полиции приняли участие в спортивных соревнованиях по кросфиту в рамках проекта «Игры героев».

Отдел коммуникации полиции Херсонской области