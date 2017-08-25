Во время фестиваля “Херсон кавун” съедено 2 т арбузов

23 августа в Херсоне прошел фестиваль «Херсон-кавун». Всех участников приглашали попробовать арбузы бесплатно. Подводя итоги организаторы сказали, что за 4 часа херсонцы съели больше 2 т арбузов. Кроме этого, жителям были представлены для дегустации уникальный напиток под названием бэк-мез. Этот продукт, похожий на варенье, работники кафе при театре «Аншлаг» варили 3 суток. Старинный рецепт заключается в том, когда мякоть арбуза варят в течение 3-х дней и ночей. Чтобы вкус подсластить, можно добавлять мед и лимон.

По материалам: Гривна Новый формат