В Херсоне к третьей годовщине Иловайской трагедии почтят память погибших защитников

В Херсоне 29 августа, к третьей годовщине Иловайской трагедии, почтят память погибших защитников. В этот день с 10:00 до 22:00 на площади Свободы состоится акция «Коридор памяти «Иловайская трагедия». Символический коридор будет выложен подсолнухами и гильзами, также будут установлены фотографии погибших сообщает в Facebook журналистка Екатерина Олеярник. По ее словам, подсолнечник выбран неслучайно. "Бойцы вспоминают: именно подсолнечные поля росли вдоль дорог, по которым выходили колонны из Иловайска", – пишет журналистка. Она добавяет, что у каждый пришедший сможет зажечь лампаду в память о погибших героях.

Инициаторы мероприятия: семьи погибших участников антитеррористической операции, Украинская Православная Церковь Святой Троицы, КП «Оберег», ОО «Украинский единство».

Фото: Сергей Лойко