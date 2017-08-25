На Херсонщині пройшли «Ігри героїв»

До головного свята нашої країни – Дня Незалежності України на головній площі Херсонщини сьогодні проходять яскраві змагання з кроссфіту серед ветеранів АТО, параспортсменів та військовослужбовців в рамках проекту «Ігри героїв». «Ігри героїв» – це унікальний проект, аналогів якого, на сьогодні не має на території країни. Учасники змагань своїм прикладом хочуть показати іншим людям з інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя і навіть займатись спортом. Серед учасників ветерани АТО і представники силових структур Херсонської, Одеської і Миколаївської областей.

Головною метою цих змагань є реабілітація ветеранів АТО, а також соціальна адаптація людей з обмеженими можливостями та популяризація спортивного способу життя серед молоді.

Змагання прйщли за ініціативи управління з питань фізичної культури та спорту ОДА, Федерації функціонального багатоборства Херсонської області, обласного управління культури і військовослужбовців, при підтримці Херсонської обласної державної адміністрації.

Херсонська ОДА