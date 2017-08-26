На Херсонщині горіла господарча споруда, в якій було 700 тюків сіна

25 серпня о 09:58 на пункт зв'язку 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини Чаплинського району надійшло повідомлення про пожежу на території приватного будинку в с. Строганівка. На гасіння пожежі був направлений черговий караул у складі 4-х чоловік. По прибуттю на місце події рятувальники побачили, що горить господарча споруда на площі 30 кв. м, в якій знаходилось близько 700 тюків сіна. Майже дві години знадобилося вогнеборцям, щоб остаточно ліквідувати полум»я. Постраждалих і загиблих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

ГУ ДСНС України у Херсонській області