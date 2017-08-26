“Солнечные дети Херсонщины” скоро отметят новоселье

3,5 года назад в Херсоне была создана организация родителей детей с синдромом Дауна ОО "Солнечные дети Херсонщины". Глава ОО Ирина Ханикова рассказала: "Самой заветной мечтой для нас было свое помещение, пространство, где нашим детям будет комфортно, где они смогут развиваться и получать новые навыки, где смогут общаться и дружить". Год назад помещение было выделено – 3 комнаты площадью 49,94 кв. м на первом этаже в здании коммунального учреждения "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных" на пр. Строителей, 20. Члены организации своими силами начали делать ремонт.

Так, по словам Ирины Ханиковой, помещение преобразилось: "Полностью отремонтировали фасад здания, где расположены наши комнаты, сделали колясочную для самых маленьких, провели новую электропроводку и поставили свой электросчетчик, полностью отремонтировали три комнаты: потолки, стены, полы, отремонтировали водопровод и установили счетчик воды и мн. др.".

Все средства на ремонт и оборудование помещения были собраны на различных благотворительных мероприятиях.

Ирина Ханикова выразила огромную благодарность всем неравнодушным херсонцам, откликнувшимся на просьбу помочь.

По материалам: Буква