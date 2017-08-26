У Херсоні поліція встановлює обставини загоряння автомобіля

Близько 22:55 в «call-центр 102» херсонської поліції зателефонував місцевий житель. Чоловік повідомив, що по вул. Лютеранській на автопарковці горить автомобіль «Хюндай Сантафе». На місце події виїхали слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та пожежна бригада. В ході первинного та повторного ранішнього оглядів автомобіля та навколишньої території, слідів легкозаймистих речовин та будь-яких інших сторонніх предметів поліцейські не виявили. Попередньо до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Призначене проведення необхідних експертиз.

Нагадаємо, що нещодавно на території автостоянки, розташованої поблизу парку «Херсонська фортеця», вогнем були пошкоджені три автомобілі.

За результатами проведених експертиз встановлено, що загоряння сталося внаслідок замикання електричної проводки холодильного обладнання, що знаходилось поруч із автотранспортом.

Відділ комунікації поліції Херсонської області