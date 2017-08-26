На обеспечение современного освещения КПВВ «Чонгар» необходимо более 1 млн гривен

На обеспечение современного освещения контрольного пункта въезда/выезда «Чонгар» на административной границе с Крымом необходимо выделить около 1 миллиона гривен. Об этом Крым.Реалии рассказал глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев. Он уточнил, что в ближайшее время планирует запросить из государственного бюджета Украины средства на современное освещение контрольного пункта пропуска на админгранице с Крымом.

А проектную документацию по освещению уже бесплатно подготовило одно из украинских предприятий.

По словам Воробьева, согласно разработанному проекту, стоимость освещения обойдется в 1 миллион 200 тысяч гривен. Данная сумма включает в себя монтаж, оборудование, звуковую сигнализацию, что позволит обнаруживать нарушителей.

«Есть проект освещения КПВВ «Чонгар», и когда будут выделены средства, то мы будем знать, что будет потрачено не больше 1 миллиона 200 тысяч гривен. Нам предоставили этот проект бесплатно», – подчеркнул Александр Воробьев.

Кроме того, он отметил, что на КПВВ «Чонгар» на средства волонтеров и меценатов планируют установить навес в пешеходной зоне, для тех, кто направляется из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

В Госпогранслужбе Украины такие планы пока не прокомментировали.