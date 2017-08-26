На Херсонщине прошел открытый турнир по боксу «Спартакиада СК Аматор», посвященный Дню Независимости Украины

24 августа в Новотроицке состоялся открытый турнир по боксу «Спартакиада СК Аматор», посвященный Дню Независимости Украины. Спортсмены в возрастной категории "школьники" определяли, кто из них сильнейший. "Соревнования прошли успешно. Зрители и участники остались довольны турниром. Также по окончанию соревнований детям был накрыт сладкий стол", – сказал тренер «СК Аматор» Александр Пехтерев. Всего в турнире приняли участия 60 спортсменов из разных населенных пунктов Херсонской области: Геническа, Аскании Нова, Станислава, Новониколаевки, Каховки, Чкалово.

Херсонская областная федерация бокса