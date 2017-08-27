На Херсонщині згоріла покрівля будинку

26 серпня о 17:10 на номер Служби порятунку «101» у смт Велика Олександрівка надійшов виклик на пожежу, що трапилась у будинку в селі Новодмитрівка. До населеного пункту терміново вирушили рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю одразу побачили охоплену вогнем покрівлю будинку. О 17:41 вогнеборці пожежу локалізували, а о 18:03 ліквідували на площі 30 кв. м. Вогнем знищено перекриття та покрівлю будинку, у житлові кімнати розповсюдження вогню вдалось запобігти. Встановлено, що на момент виникнення пожежі господарі були вдома.

Вони і виявили займання. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.

ГУ ДСНС України у Херсонській області