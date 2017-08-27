Потерпілий у ДТП з автомобілем сина народного депутата Нестора Шуфрича – з Херсону

Потерпілий у ДТП з авто сина Шуфрича перебуває у реанімації. Стан його тяжкий, він без свідомості. Раніше у нього зафіксували складну черепно-мозкову травму. До реанімації людей не пускають лікарі. Медикаменти постраждалому купляє чоловік, який передає їх з іншої сторони 17-ї лікарні у Києві. Біля входу до реанімації знаходиться молодий хлопець, який назвався сусідом потерпілого. Він, зокрема, передавав телефон лікарю, яка розповіла батьку потерпілого про його стан. Родичі потерпілого з Херсона ще не прибули до Києва. Представників нардепа Шуфрича поки не видно біля реанімації.

Як повідомлялося, у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами госпіталізований.

Поліція відкрила за фактом ДТП кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

До лікарні вже прибули ізраїльські лікарі, які лікуватимуть потерпілого у ДТП. "Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти", – сказав один з лікарів. Вони поки не коментували стан потерпілого та не давали прогнозів щодо його лікування.

Нагадаємо, що першу допомогу збитому пішоходу надав син головного рабина України.

Джерело: Еспресо.TV