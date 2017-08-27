На Миколаївщині херсонські прикордонники відмовили в пропуску трьом іноземцям

Прикордонники Херсонського загону продовжують виявляти іноземців, які порушують порядок перебування на тимчасово окупованій території АР Крим. Так, 25 серпня, під час оформлення іноземного судна в пункті пропуску «Миколаївський МТП» прикордонники відділу «Миколаїв» виявили громадянина Сирії, який у серпні 2014 року на іншому судні незаконно потрапив на територію анексованого Криму через тимчасово закритий пункт пропуску «Севастополь». За порушення правил в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї прикордонники не пропустили іноземця та заборони йому в’їзд на територію України на 3 роки.

Ще одного громадянина Сирії, у цьому ж пункті пропуску, військовослужбовці не пропустили на територію України через відсутність у нього української в’їзної візи. А громадянину Єгипту відмовили в пропуску у зв’язку з недійсністю його паспортного документа. Тепер, до вибуття іноземці будуть перебувати на своїх суднах без права сходження на берег.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов