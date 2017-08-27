З0% сои на Херсонщине поражены паутинным клещом

По данным на 23 августа в Херсонской области 30% посевов сои очагово поражены паутинным клещом. До 17% капусты поздних сроков созревания страдают от капустных тли, блошек, гусениц совок, белянок, моли, 1-6% растения болеют сосудистой и слизистой бактериозой. В посевах люцерны, подсолнечника и неугодьях продолжается лет лугового мотылька (1-4 экз. На 10 шагов), местами в Донецкой, Одесской, Херсонской областях развитие гусениц второго поколения.

В ареале развития саранчовых в неугодьях, на многолетних травах, в поймах рек продолжается массовое окрыление насекомых, спаривания и откладывания самками яиц в мешочки.

Госпродпотребслужба