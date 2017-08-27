В Геническе проходит фестиваль национальных культур

26 августа в Геническе стартовал традиционный фестиваль национальных культур "Таврійська родина". В этом году впервые на фестивале выступили артисты заслуженного Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Традиционный парад участников стартовал от парка культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченка до площади «Возрождения», где состоялось торжественное открытие фестиваля. В программе открытия были представлены почти 30 вокальных и танцевальных выступлений от национальных коллективов. Также, состоялась презентация и дегустация национальных кухонь, выставка-продажа декоративно-прикладного искусства.

По материалам: Вести Геническа