На Херсонщине представили фотопроект, в котором запечатлели участников трех войн

К 26-й годовщины Независимости Украины Олешковская райгосадминистрация подготовила фотопроект "Герои трех воин". Проект содержит 26 фотографий. Автор – 18-летняя местная жительница Эвелина Кравченко. "На фото не просто люди, на этих листах фотобумаги отражены человеческие судьбы настоящих, несокрушимых духом украинцев, сыновей и дочерей своего народа!", – написала в Facebook глава Олешсковской РГА Елена Кравченко-Скалозуб. На фотографиях запечатлены участники Второй мировой войны, конфликта в Афганистане и участники АТО.

По материалам: Буква