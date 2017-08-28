Херсонская баржа в Запорожье с пробоинами села на мель

В воскресенье вечером, 27 августа, в Запорожье на Днепре баржа "Профит" получила пробоины и села на мель. По предварительной информации, возле опор строящегося в Запорожье моста на Старом Днепре судно получило несколько пробоин, а чтобы баржа не затонула и не перевернулась, экипаж посадил его на мель, пишет forpost.media. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Фотокорреспондент Forpost побывал у опор строящегося моста, где "Профит" терпит бедствие. Баржа, груженная щебнем, накренилась. Часть судна ушла под воду. Возле "Профита" стоит буксир.

Сначала необходимо откачать воду из отсеков, а затем начать спасательные работы. Извесно, что баржа "Профит" 1972 года выпуска, порт приписки — Херсон.