На Дні поля інституту НААН в Херсоні презентували новинки селекції

Інститут зрошувального землеробства НААН, що розташований в Херсонській області давно став центром поширення інновацій не лише для Херсонщини, але й для всієї України. На базі НААН нещодавно відбувся День поля під час якого презентували дослідження сортів та гібридів соняшнику, кукурудзи, сої, проса. Його відвідали аграрії, науковці та освітяни з Миколаївської, Одеської, Київської, Харківської, Кіровоградської, Вінницької та інших областей. Щороку агровиробники відвідують такі заходи в інституті зрошуваного землеробства, де укладають угоди на придбання насіння, ведення агротехнологічного супроводу та інше.

«Ми постійно вивчаємо нові мікродобрива, пестициди, гербіциди, нові способи та норми поливу, підбираємо для кожної культури, для кожного сорту свою технологію вирощування» ,- розповіла директор інституту НААН Раїса Вожегова.

За словами Вожегової, на сьогоднішньому ринку агрохімії існує величезний спектр засобів, дію яких необхідно дослідити в кліматичних умовах півдня країни. Крім того, існує велика цікавість в напрямку екологізації виробництва сільгосппродукції, тому інститут також вивчає багато біопрепаратів, які використовуються в органічному землеробстві.

Як розповіла директор інституту НААН по всій країні вирощуються розроблені інститутом швидкостиглі сорти сої, а пшениця херсонської селекції зацікавила Туреччину – минулого року країною вже була закуплена партія насіння, яке показало високі результати в їх кліматичних умовах, і в цьому році представники турецької сторони готують ці сорти для внесення у свій насіннєвий реєстр.

Олександр Паливода, директор Департаменту агропромислового комплексу ОДА акцентував увагу на тому, що інститут зрошуваного землеробства є потужним науковим центром агровиробництва і завдяки його розробкам та дослідженням, аграрії мають змогу використовувати передові технології та крокувати в ногу із часом.

«Херсонщина – зона ризикованого землеробства, але я хочу побажати, щоб наука допомогла стати нам зоною гарантованого землеробства. А інститут зрошення буде цьому активно сприяти», – зазначив у привітальній промові на відкритті заходу Олександр Паливода.

Херсонська ОДА