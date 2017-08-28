Херсонський облмуздрамтеатр приготував у вересні дві прем’єри

Херсонський облмуздрамтеатр ім. М. Куліша порадує своїх глядачів двома прем'єрами. Так, у вересні будуть представлені путівник Європою «Межа або у контейнері» та феєрія лісу «Лісова пісня».
Репертуар театру:
3 вересня
«Незвичайні перевтілення», музична інтерактивна казка
(Театр-кафе)
12:00
5 вересня
Гастрольна вистава театру «Чорний квадрат»
«Интимная откровенность»
(Велика сцена)
19:00
6, 7 вересня
Прем’єра
«Межа або у контейнері», путівник Європою
(Сцена під дахом)
18:00
8 вересня
Гастрольна вистава
«Капкан для трьох цікавих чоловіків»
(Велика сцена)
19:00
8 вересня
«Вечір знайомих мелодій», оркестрова програма ХОАМДТ ім. М.Куліша
(Грін-зона)
18:30
8 вересня
«Кицька на спогад про темінь», моновистава
(Грін-зона)
19:30
8 вересня
Прем’єра
«Лісова пісня», феєрія лісу
(БЗТ Чумацька криниця)
19:30
9 вересня
«Обережно – жінки», французька комедія
(Театр-кафе)
18:00
10 вересня
«Чарівна галявина», казка для дітей у 3D форматі
(Театр-кафе)
12:00
10 вересня
«Музичний кіно-серпантин», найкращі кіно-хіти
(Театр-кафе)
18:00
17 вересня
«Дуже хитра казка», казка для дітей
(Театр-кафе)
12:00
19 вересня
Кастинг до театру-студія «Пролісок»
(Театр-кафе)
15:00
20 вересня
«День за днем, день за днём, день за днем», українська нова музична драма
(Сцена під дахом)
18:00
23 вересня
Гастрольна вистава «Ти особливий»
(Велика сцена)
17:00
24 вересня
Гастрольна вистава «Том Сойєр»
(Театр-кафе)
12:00
26 вересня
Гастрольна вистава «Резонанс»
Оркестрова програма
(Велика сцена)
19:00
27 вересня
Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»
(Велика сцена)
12:00
27 вересня
Гастрольна вистава «Що було то було або розкішне весілля»
(Велика сцена)
18:00
28 вересня
Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»
(Велика сцена)
12:00
28 вересня
Гастрольна вистава «Не наші гроші»
(Велика сцена)
18:00
30 вересня
«Моя дорога Сільвія», романтична комедія на дві дії
(Театр-кафе)
18:00