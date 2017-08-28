Херсонський облмуздрамтеатр приготував у вересні дві прем’єри

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Херсонський облмуздрамтеатр ім. М. Куліша порадує своїх глядачів двома прем'єрами. Так, у вересні будуть представлені путівник Європою «Межа або у контейнері» та феєрія лісу «Лісова пісня».

Репертуар театру: 

3 вересня
«Незвичайні перевтілення», музична інтерактивна казка
(Театр-кафе)
12:00

5 вересня
Гастрольна вистава театру «Чорний квадрат»
«Интимная откровенность»
(Велика сцена)
19:00

6, 7 вересня
Прем’єра
«Межа або у контейнері», путівник Європою
(Сцена під дахом)
18:00

8 вересня
Гастрольна вистава 
«Капкан для трьох цікавих чоловіків»
(Велика сцена)
19:00

8 вересня 
«Вечір знайомих мелодій», оркестрова програма ХОАМДТ ім. М.Куліша
(Грін-зона)
18:30 

8 вересня
«Кицька на спогад про темінь», моновистава
(Грін-зона)
19:30

8 вересня
Прем’єра
«Лісова пісня», феєрія лісу
(БЗТ Чумацька криниця)
19:30 

9 вересня
«Обережно – жінки», французька  комедія
(Театр-кафе)
18:00

10 вересня
«Чарівна галявина», казка для дітей у 3D форматі
(Театр-кафе)
12:00

10 вересня
«Музичний кіно-серпантин», найкращі кіно-хіти 
(Театр-кафе)
18:00

17 вересня
«Дуже хитра казка», казка для дітей
(Театр-кафе)
12:00

19 вересня
Кастинг до театру-студія «Пролісок»
(Театр-кафе)
15:00

20 вересня
«День за днем, день за днём, день за днем», українська нова музична драма
(Сцена під дахом)
18:00

23 вересня
Гастрольна вистава «Ти особливий»
(Велика сцена)
17:00

24 вересня
Гастрольна вистава «Том Сойєр»
(Театр-кафе)
12:00

26 вересня
Гастрольна вистава «Резонанс»
Оркестрова програма
(Велика сцена)
19:00

27 вересня
Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»
(Велика сцена)
12:00

27 вересня
Гастрольна вистава «Що було то було або розкішне весілля»
(Велика сцена)
18:00

28 вересня
Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»
(Велика сцена)
12:00

28 вересня
Гастрольна вистава «Не наші гроші»
(Велика сцена)
18:00

30 вересня
«Моя дорога Сільвія», романтична комедія на дві дії 
(Театр-кафе)
18:00

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