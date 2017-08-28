Херсонський облмуздрамтеатр приготував у вересні дві прем’єри

Херсонський облмуздрамтеатр ім. М. Куліша порадує своїх глядачів двома прем'єрами. Так, у вересні будуть представлені путівник Європою «Межа або у контейнері» та феєрія лісу «Лісова пісня».

Репертуар театру:

3 вересня

«Незвичайні перевтілення», музична інтерактивна казка

(Театр-кафе)

12:00

5 вересня

Гастрольна вистава театру «Чорний квадрат»

«Интимная откровенность»

(Велика сцена)

19:00

6, 7 вересня

Прем’єра

«Межа або у контейнері», путівник Європою

(Сцена під дахом)

18:00

8 вересня

Гастрольна вистава

«Капкан для трьох цікавих чоловіків»

(Велика сцена)

19:00

8 вересня

«Вечір знайомих мелодій», оркестрова програма ХОАМДТ ім. М.Куліша

(Грін-зона)

18:30

8 вересня

«Кицька на спогад про темінь», моновистава

(Грін-зона)

19:30

8 вересня

Прем’єра

«Лісова пісня», феєрія лісу

(БЗТ Чумацька криниця)

19:30

9 вересня

«Обережно – жінки», французька комедія

(Театр-кафе)

18:00

10 вересня

«Чарівна галявина», казка для дітей у 3D форматі

(Театр-кафе)

12:00

10 вересня

«Музичний кіно-серпантин», найкращі кіно-хіти

(Театр-кафе)

18:00

17 вересня

«Дуже хитра казка», казка для дітей

(Театр-кафе)

12:00

19 вересня

Кастинг до театру-студія «Пролісок»

(Театр-кафе)

15:00

20 вересня

«День за днем, день за днём, день за днем», українська нова музична драма

(Сцена під дахом)

18:00

23 вересня

Гастрольна вистава «Ти особливий»

(Велика сцена)

17:00

24 вересня

Гастрольна вистава «Том Сойєр»

(Театр-кафе)

12:00

26 вересня

Гастрольна вистава «Резонанс»

Оркестрова програма

(Велика сцена)

19:00

27 вересня

Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»

(Велика сцена)

12:00

27 вересня

Гастрольна вистава «Що було то було або розкішне весілля»

(Велика сцена)

18:00

28 вересня

Гастрольна вистава «Братик Кролик, братик Лис»

(Велика сцена)

12:00

28 вересня

Гастрольна вистава «Не наші гроші»

(Велика сцена)

18:00

30 вересня

«Моя дорога Сільвія», романтична комедія на дві дії

(Театр-кафе)

18:00